〈北部〉《桃園》北水南送桃園通水 最遠送至新竹

〔記者李容萍／大溪報導〕民國九十三年艾利颱風肆虐，造成石門水庫嚴重淤積且原水濁度飆高，使得大桃園連續十八天供水短缺，嚴重影響民生及工商業，經立法院通過「水患治理特別條例」，水利署隔年與台灣自來水公司提出總經費二五○億元的「石門水庫及集水區整治計畫」；其中的「北水南送桃園樞紐工程─頂山腳加壓站及板新大漢溪水量調度管線」昨舉行通水典禮。
出席的行政院長賴清德期許企業界能看到政府用心解決缺水問題，持續投資台灣。他說，這項樞紐工程可發揮的效益，包括大湳與龍潭淨水場完成擴建，供水量由每日一○七萬噸增至一三六萬噸，加上透過板新淨水場將取自翡翠水庫的自來水南調桃園，北水南送可從每日最高十一萬噸增為五十一萬噸，可使桃園供水充足，必要時也能供應新竹市及新竹縣每日最高廿萬噸用水量。
供水量日達51萬噸
台水公司董事長郭俊銘說，台水耗資八十三．六六億元配合「石門水庫及集水區整治計畫─穩定供水設施及幹管改善」系列工程，其中分項計畫「板新大漢溪水源南調支援桃園（含南北桃連通計畫）」經費約六十二．六九億元，工程於去年底前完成，經試運轉順利。此計畫完成後可支援桃園的水量達每日五十一萬噸，可確保桃園地區至一二○年的民生及工商業用水無虞。
郭俊銘說，這項工程從板新淨水場至大湳淨水場間，完成八個標案的管線及配水池加壓站工程，大幅增加北水南調能量，期間含用地取得、路權申請及民眾阻擾等問題，在大家努力下克服。
由於大湳淨水場也完成擴建，自來水供水可每日增加十五萬噸；龍潭淨水場也擴建每日可增加十四萬噸供水，合計供水量可由每日一○七萬噸增至一三六萬噸，加上北水南送每日最多可達五十一萬噸，可讓大桃園地區用水基本無虞，未來北部區域水源調度工程會持續進行，桃園如有餘裕的水量，也可支援新竹，最多達每日廿萬噸。