〈南部〉缺水灌溉 內門五里爭納水利會灌區

2018-02-06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市內門區永吉等五里實際有耕地達二百三十公頃，農民開挖農塘蓄水，近年乾旱又淤積待清，造成農民缺水灌溉，農田水利會長呂文豪昨邀集中央與地方單位協商，研議內門五里納入水利會灌區，協助農民申請臨時水權、辦理旱作灌溉。

農委會與水利署樂見其成，強調政府很重視農民需求，將請專家進行可行性評估與計畫，協助農民有水源可灌溉，但仍需評估經費與具體效益，共同解決農民用水問題。

內門區永吉、永富、永興、金竹、溝坪等五里實際有耕作農地面積達二百三十公頃，卻因非屬農田水利會灌區，農民利用丘陵地形開挖農塘蓄水，近年來高雄乾旱，加上淤積待清，造成缺水灌溉。

水利會長呂文豪昨邀集中央、地方與三百名農民召開協商會議，內門農會總幹事洪輝煌表示，高雄許多水源皆經過內門區，但地方農民沒有水權，無法引水灌溉，這是不公平的事，希望內門五里納入水利會灌區。

永吉里長洪明山指出，溝坪溪、口隘溪兩岸分佈狹長且地勢陡峭，水源保持不易，建議在溝坪地區選一位址，施做蓄水池或水庫；呂文豪說，地方長期水源匱乏，農民耕作看天吃飯，陳情納入水利會灌區。

呂文豪提出三點建議，包括內門五里納入農田水利會灌區，協助地區申請臨時水權，協助農民向農委會辦理旱作灌溉，例如申請噴灌設施等，盼中央與地方攜手合作，共同解決內門區農業用水問題。