〈北部〉長照春節免煩惱 宜花喘息服務不打烊

2018-02-06

〔記者王峻祺、簡惠茹／綜合報導〕農曆新年六天連續假期即將來臨，花蓮縣今年共有十二家機構春節不打烊，啟動「預約長照喘息服務」，盼讓失能者在春節期間也可持續獲得長照服務，民眾須在二月九日前提出申請，由長照中心專員評估及核定。宜蘭縣春節期間只要家中有失能者，設籍宜蘭縣不限年齡都可提出申請。

花蓮縣去年共有近六千人次，申請機構式喘息及民眾居家式喘息機構服務，較前年三千人次成長約一倍，今年長照服務再升級，使用喘息服務的低收入戶維持全額補助，但中低收入戶自付額由十％降到五％，一般戶自負額由卅％下降至十六％，預計將可減輕許多民眾的負擔。

花蓮9日前提出申請

花蓮北區、中區及南區總計十二家居家式、機構式養護中心、協會及護理之家，將自二月十五日至廿日間，提供春節六天連假不打烊的喘息服務，只要民眾家中有六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、五十歲失智症者及身心障礙失能者，均可在二月九日前提出申請。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，申請者不論是本人、家屬或社區鄰里長，都可撥打長照專線（03）8226889、1966專線或透過長照中心網路預約申請，將有照顧管理專員到府進行綜合性評估，再連結或轉介所需相關資源，提供完整的照顧服務。

他說，春節是一年中最重要的節日，也往往讓家庭主婦忙的不可開交，若又身兼病患照顧者，疲累程度不言可喻，期望透過十二家機構春節不打烊的服務，讓失能長者持續獲得照顧，辛苦的照顧者也能在春節期間好好休息，過個無負擔的好年。

李宏滿說，過去民眾所需負擔家裡至機構間的交通費，今年起也由政府支付給服務單位，服務地點除包含原有的機構式服務外，另增加社區日照中心、小規模多機能服務、巷弄長照站等，不僅彈性及選擇性更多，也符合在地老化精神。

連續六天春節連假、天天提供長照服務的機構，包括富爾婕居家護理所、全民老人養護中心、國軍醫院附設護理之家、國軍醫院附設精神護理之家、花蓮醫院附設護理之家、慈暉長期照護中心、名揚護理之家、全民老人養護中心、門諾壽豐一般護理之家、玉里醫院溪口分院精神護理之家、榮民醫院玉里分院附設精神護理之家；老人暨家庭關懷協會則提供廿日一天服務。

宜蘭縣政府衛生局長劉建廷表示，宜蘭很早就開始提供長照喘息服務，共三十二家老人服務機構和六家護理之家配合，去年有兩百六十多人接受服務，春節期間服務不打烊，只要家中有失能者，設籍宜蘭縣，不限年齡都可提出申請，長期照護所經評估後提供機構床位，最長能有二十一天照顧服務，長照所連絡電話：03-9359990。