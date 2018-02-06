〈北部〉山區缺水 南庄申請前瞻設管

2018-02-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉田美、東河、蓬萊等地區，長期無施設自來水管線，居民皆取用簡易山泉水，但若遇久旱未降雨，就面臨無水可用窘境，居民怨聲載道；有當地社工反映獨居的長輩無水可盥洗，只能送到其他鄉鎮安置。南庄鄉公所為解決自來水問題，申請前瞻計畫建置水管，盼能一勞永逸解決用水問題。

田美、東河、蓬萊等地區因近山區，過去就因水線建置不易、水壓不足等問題，當地居民長年無自來水可用，皆是以簡易管線接山泉水作為民生、灌溉、養殖等用水，但每逢旱季，居民就常無水可用，屢屢傳出搶水狀況，南庄鄉公所只能緊急調派水車暫解燃眉之急，且山泉水水質大腸桿菌皆過多，必須煮沸才能飲用。

南庄鄉公所為解決居民用水問題，提報前瞻計畫補助逾一億元建置自來水管，東河地區因飽受缺水不便之苦，目前已有一百多戶踴躍提出申請，南江村一、二、三鄰、田美村三、四、五鄰、獅山村一鄰皆也提出申請，若獲核准可望今年開始施作。

自費裝水表 蓬萊居民意願低

但蓬萊地區有居民認為，過去使用簡易山泉水就足以應付日常所需，且接自來水管還需自費裝設水表，因此意願不高，目前同意戶尚不足一半；南庄鄉長賴盛為強調，會再加強溝通。

位於山區的原住民部落，因水壓不足難供給自來水，因此都以簡易山泉水因應生活所需，日前苗栗久未降雨，山區水源乾涸，居民無水可用，要改尋水源，只能向鄉公所申請經費購買水管，由原民自治水源管理會另外在山頭上建置水管，銜接水源，但仍造成許多不便，所幸近日多降雨，暫時解決山區缺水問題。