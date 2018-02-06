〈中部〉嘉市7市場年貨開賣 明辦試吃

2018-02-06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕農曆年前民生消費買氣熱絡，嘉義市政府明早在嘉義城隍廟前廣場舉辦年貨大街展售及試吃活動，為東、西公有市場等傳統市場促銷，嘉義魚市場公司推出春節禮盒，十日清早在魚市場舉辦展售會，現場還提供紅紙、筆墨，讓民眾「自己的春聯自己寫」。

城隍廟前廣場展售 美食邀客

市府建設處副處長黃世賢說，除東、西公有市場，包括保安攤販集中場、共和、北興、南田及永和市場，有生鮮魚肉蔬果、南北雜貨及應景花卉、盆栽店家，走一趟傳統市場，年貨可採買齊全，尤其東、西市場有許多魚丸、肉品、醬菜老店，透過七日上午十至十二時的展售、試吃活動，把特色商品、美食介紹給市民與遊客。

東公有市場管理員吳明鴻表示，現場共十六家攤商展售年貨，另有包含王家牛雜湯、茂順肉羹、新台北珍等知名小吃及伴手禮，可免費試吃。

嘉義魚市場總經理鄭如意說，今年新春禮盒除「嘉澎派」系列，還有可自由選配的年節好物，十日上午七至九時展售期間，民眾訂購滿三千元可獲贈海苔糖一包，現場限量提供海鮮粥供民眾免費品嘗，還可自由揮毫寫春聯。

大潤發賣場全國各店實施民眾單筆消費滿一千三百元，登錄發票可抽韓國首爾雙人來回團體機票兌換券，每週抽出一千一百名，二月二十日止。