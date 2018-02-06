〈中部〉東勢、和平、后里寒害 逾半梨穗受損

2018-02-06

〔記者張軒哲／台中報導〕東勢、和平與后里區約三千公頃梨園梨穗正進入開花期，遇上這波寒流，花苞受到低溫與雨水侵襲，紛紛萎縮或不開花，農友預估有逾半數梨穗受損，盼農會可以協助申請災害農損補償。市府農業局說，目前多數農作物處於休耕期，僅梨園較受寒害影響，等寒流結束會現勘，呈報中央現金救助，台中市農發基金也會補助復耕資材費。

低溫雨水侵襲 花苞萎縮不開花

台中市高接梨於元旦前後陸續分批嫁接，近日正逢梨樹嫁接與開花期，卻遇到這波寒流，花苞受到連日低溫與雨水侵襲，紛紛萎縮或不開花，梨農憂心血本無歸。

市議員陳本添說，接獲多名梨農陳情指稱，這波寒流太強了，嫁接好的梨穗幾乎都泡湯，有果農已經接三次梨穗，沒想到全部報銷，僅存者可以開花，但品質也差，平均每位果農已損失十多萬的梨穗費用，現在不接梨穗又不行，但冒著寒流辛苦接的梨穗，又無法生存，果農欲哭無淚，盼農會跟農業局可以協助農友渡過難關。

后里區梨農王婉盈說，持續低溫加雨水，再凍下去會結霜，梨穗花苞會萎縮掉下來，這波寒流一定影響結果情況，自家果園約有三分之一梨穗還有套塑膠袋，較能防寒跟雨水，降低傷害，宜蘭有梨農架傘擋冰霰，但套塑膠袋和架傘都耗工，很多果農不願意做。

梨農張月香表示，農民靠天吃飯，氣溫越低，心在淌血，只能趁沒下雨時，趕緊到果園灑水除霜，有去電農業局詢問如何申請補償。

和平區副主席羅進玉指，高冷蔬菜喜歡低溫氣候，梨山高麗菜沒有受到寒害影響，許多居民放下農事，成為追雪客。

農業局長：寒流結束將會勘

農業局長王俊雄說，水稻還沒插秧，柑橘類成熟了幾乎都採收完成，台中市這波寒害以梨子影響最大，寒流還在持續，等這一波快結束，會開始到果園現勘，彙整呈報中央現金救助，台中市府農發基金會補助復耕資材費，也鼓勵農民加入農業保險，遇到天然災害也比較有保障。