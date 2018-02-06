〈中部〉最大農地違規工廠 彰縣今強制拆除

2018-02-06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣有八家農地違規工廠名列首波拆除名單，縣府要求業者必須在二月五日前自行拆除，昨天由縣府建設處長戴瑞文親自出面與業者對談，其中七家業者已承諾在三月初自行拆除，但面積最大的違規工廠，將在今天由縣府強制拆除！

依據中央下達之命令，二○一六年五月二十日以後新建的農地違規工廠，一定要強制拆除，彰化縣有八家業者被列入首波拆除名單，但因縣府每年只有一百萬元的拆除經費，根本無法應付，中央政府還特別撥款一千多萬元，以做為強制拆除的執法經費。

昨天是自行拆除的最後期限，戴瑞文親上火線，直接與業者面對面溝通。他強調，已取得這八家業者諒解，充分了解中央對於農地違規工廠的處理原則，縣長魏明谷希望能夠達到「兩全其美」，讓規模較小的違規工廠延到春節過後，由業者自行拆除，但面積最大的違規工廠將由縣府於今天下午拆除，拆除費用都是由全民買單，縣府無法向業者求償。

對於縣府決定將在今天執行強制拆除作業，縣議員凃淑媚抨擊「魏明谷跳票」，明明去年九月才信誓旦旦說要「五不一絕對」，將以輔導為原則，如今卻大轉彎說要配合中央，真是「跳票跳很大」，因此在今日將協助業者召開記者會。

彰化縣第一波名列中央拆除的農地違建工廠共有八家工廠，其中鹿港鎮有四家、線西鄉有三家、秀水鄉有一家，針對有兩家土地有部分合法、部分非法情況，可能會以局部拆除方式進行。

今天要拆除的農地違建工廠位於鹿港鎮頂番婆聚落，王姓業者在去年被點名時透露，鈑金工廠沒有污染，完全符合縣長所謂的「五不一絕對」原則，廠房是在前年四、五月間興建水泥鋼構鈑金廠房，面積約為四分地，已經投入五、六千萬元，沒想到還要被拆掉。