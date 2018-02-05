〈南部〉南橫天龍吊橋修復 最快再等1年半

2018-02-05

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣天龍吊橋是南橫山區重要景點，從民國一○三年封橋迄今，尚無動工修復跡象，海端鄉公所表示，吊橋屬歷史建築，修復工法須審慎評估，已在規劃設計階段，若一切順利，完工開放還要再等一年半。

被列危橋 封橋3年半

位在霧鹿峽谷上的天龍吊橋興建於日治時期，全長一百一十公尺，是民眾上南橫必定造訪地之一，花東縱谷國家風景區管理處一○二年進行轄區觀光景點橋梁定結構鑑定後列為危橋，一○三年七月封橋，因屬歷史建築，經縱管處、海端鄉公所、台東縣政府協調後，由橋樑所屬及管理單位海端鄉公所著手規劃修復。

封橋三年半來，只有在颱風季節，南橫公路霧鹿以上道路坍方中斷，天龍吊橋才會暫時開放人員運送物資，不過車輛無法通行，天龍吊橋成了利稻村民唯一聯外的備用道路，卻因列為危橋，村民安危令人擔憂，不少遊客上南橫，就為了在吊橋上一覽霧鹿峽谷景色，不斷撲空，讓一旁的天龍飯店、霧鹿派出所頻頻解釋，仍被罵翻。

海端鄉公所財建課長薛清旺表示，天龍吊橋因列歷史建築，需在橋台樣貌不變的前提下，進行鋼索抽換、橋面面板更新，及強化橋墩基礎，調查研究及修復計畫送台東縣文化資產審議委員會審查，經過多次修正後通過，目前進入規畫設計階段。

縣文化處長鍾青柏表示，歷史建築修繕應盡量依原工法、原技術修復，但南側橋墩傾斜約十度，現在的岩盤條件相當不利，文資審議委員會審議過程中，文資委員針對工法、文化資產論述仍有許多建議，文化處持續積極協助，待規劃設計案通過，亦會協助向中央申請經費。

薛清旺指出，修復經費初估需一千兩百萬元，若計畫順利通過，文化部會與縱管處補助工程經費，儘快發包施工，最快明年中就能恢復天龍吊橋交通和觀光的功能。