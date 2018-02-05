〈台北都會〉奔波200公里 老董寒冬送暖

2018-02-05

〔記者卓怡君／台北報導〕歲末年終之際，適逢最強寒流襲台，免稅商店昇恆昌董事長江松樺帶領員工，將溫暖關懷送給弱勢族群，探訪桃園區獨居長者、育幼院與新北八里安老院，江松樺表示，強烈寒流不斷來襲，讓他相當惦記弱勢長者與小孩，組成志工團探訪這些弱勢族群，期勉大家有能力就要幫助別人，回饋社會，透過奉獻他人的熱情，讓這個社會更加溫暖。

江松樺堅持昇恆昌經營核心理念就是以公共服務為導向、利益大眾為宗旨，昇恆昌每年舉辦近五百場志工活動，最近特別選在強烈寒流來襲時送暖，短短半天奔波兩百公里到桃園和新北八里探訪弱勢族群，他前往桃園睦祥育幼院發送紅包給院童，讓院童們笑開懷，江松樺教導院童尊敬師長、重視誠信、互相友愛，就像是《弟子規》中的「首孝弟，次謹信，汎愛眾，而親仁」。

江松樺分享《了凡四訓》的體會，改變命運的方法就是多做善事，他以自己經歷為例，小時候很窮，但後來他不斷付出、做善事，即使之前生了一場大病，身體健康也順利好轉，希望大家有能力就要幫助別人，不斷地奉獻，等到有一天需要被幫助時，老天爺就會派人來幫助你。

江松樺每年帶領旗下員工到處做公益，鼓勵員工一起努力，啟動善的循環，在農曆春節前夕，照例前往八里安老院陪長者提早圍爐，致贈紅包給長者添福添壽，江松樺強調，社會有許多弱勢族群需要關懷，他自己以身作則做公益，傳遞給公司每一位員工，希望藉此可以把善種子傳播到更多地方，利益更多的人。