〈台北都會〉刈包吉街友宴 13至16日土城開桌

2018-02-05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市萬華區知名的善心人士「刈包吉」廖榮吉，原本規劃再辦兩年的「愛心街友宴」就交棒給他人，但長子廖輝煌反對他今年再辦，父子日前為此爭執，兩人手指不慎被水果刀劃傷；「刈包吉」昨天受訪說，他跟兒子賭氣，二月十三日至十六日要擴大規模辦理，首次移師到新北市土城區青和街、國道三號涵洞下廣場舉行，他揚言「我若沒死、明年再辦！」

綽號「刈包吉」的廖榮吉說，今年街友宴的菜色包括佛跳牆、紅燒牛肉、魚排、紅燒魚、干貝、海鮮、鹹水鴨、烤鴨、麻油雞、四神湯等，還有無限量供應的愛心麵，絕對讓街友吃飽、過好年。

「刈包吉」多年來在台北市舉辦愛心街友宴，出錢出力獲得好評，今年首次不在台北市辦理，他坦言與兒子的爭議風波不斷，導致募款不順利，但為了面子，他決定自掏腰包三百萬元籌辦更大規模的街友宴，地點在新北市土城區，時間為二月十三日至十六日、連續四天的上午十點到下午三點。

今年七十八歲的廖榮吉，卅二年來在台北市辦了廿二場街友宴，他去年感到體力吃緊而萌生退意，宣布提供價值約一百萬元的餐具、設備，再花兩年時間帶著接班人繼續做愛心後就交棒；未料，他的兒子廖輝煌呼籲外界勿再捐贈物資，「讓我爸爸好好休息吧！」並逕自宣布停辦街友宴，「刈包吉」找兒子理論，持水果刀作勢揮舞，兩人在爭執中，手指都不慎劃傷。