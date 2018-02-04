〈北部〉風強浪高「 歌詩達新浪漫號」郵輪不進花蓮港

2018-02-04

首航花蓮 因港池共振千餘人不進港

〔記者王峻祺／花蓮報導〕去年四月剛投入亞洲市場、總噸位達五萬七千一百五十噸的「歌詩達新浪漫號」郵輪，原定昨早自日本搭載一千多名國際旅客首航花蓮，但因受東北季風「港池共振」影響，造成港內湧浪過強而取消進港，是繼一○三年「維多利亞號」郵輪後，第二艘為安全考量「過門（花蓮港）不入」的國際郵輪。

搭載一千五百廿二名的「歌詩達新浪漫號」，船上有來自日本、義大利、西班牙、荷蘭、德國等國旅客昨早原定七時灣靠花蓮港，因外海風速高達八級，加上港區白頭浪影響，船長基於安全考量取消進港，隨後由花蓮港務分公司於上午八時宣布「因海象不佳關係取消進港灣靠」訊息。

數十輛遊覽車等嘸人 被邀空車返回

歌詩達新浪漫號則暫先停留外海一天，再接續航向下一站基隆港，但取消進港的決定，也令港區接待、海關及船務代理公司措手不及，現場迎賓舞舞者、數十輛大型遊覽車及排班計程車，則因「等嘸人」倖然離開，被迫空車返回。

開發旅行社觀光部宋子明說，天候不佳導致郵輪不進港等不可抗拒因素本來就會遇到，此次對口單位為日本旅行社，台灣主要受託進行當地接待，旅客若因臨時原因無法落地旅遊，原定餐廳、行程均會立刻取消，至於遊覽車空車回去及其餘損失問題，將交由兩地負責的旅行社洽談後續負擔問題。

花蓮港務分公司秘書處長張自英說，為迎接「歌詩達新浪漫號」郵輪到來，原提供花蓮港第廿三、廿四號深水碼頭靠泊，並安排原住民歌舞迎賓，但因自前晚起，花蓮港外海風浪很大，清晨風速更高達八級、浪高約五至七公尺，雖認為港埠停泊條件安全，但船長考量整體安全性後，決定不入港。

張自英說，歌詩達新浪漫號遊輪此次航程為日本、花蓮、基隆再折返日本，花蓮行程原安排前往太魯閣、七星潭及市區展開一日遊，預計下午六時出港，但由於決定不入港後，只好於外海停留一天，今天再繼續航向基隆港。