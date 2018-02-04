〈北部〉太平山追雪 園方：安全無虞才開放

2018-02-04

昨天下午路面濕滑即休園

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕寒流發威，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨天降下今年第三波瑞雪，山區成了銀白世界，因氣溫持續下探，山區起濃霧，路面結冰濕滑，下午兩點後園區停止售票入園，今天清晨必須確認園區安全無虞，再開放遊客上山追雪。

海拔兩千公尺的太平山，昨天幾乎都在攝氏零度低溫以下，園區白雪皚皚，陷入天寒地凍，由於能見度不佳，再加低溫隨時會下雪，園方基於安全考量，禁止露營車、機車上山，下午兩點停止售票，兩個小時後提前休園。

翠峰山屋前交管 也不開放

今年一個多月來，太平山共下了三次雪，這波寒流威力更甚於以往，園方嚴陣以待，太平山莊經理賴俊仁說，翠峰山屋雪勢不斷，為避免遊客受困，啟動預防性措施，通往翠峰山屋檢查哨管制車輛進出，原向翠峰山屋訂房遊客改住太平山莊。

賴俊仁表示，根據氣象預報，寒流會持續好幾天，太平山氣溫如果降到零度以下，濕度又夠，近日內可能再度下雪，聯外道路濕滑，路面有結冰現象，但是山區動輒起霧，請上山遊客注意安全並要做好保暖。

賴俊仁表示，太平山積雪有一公分厚，園區實施管制措施，請大家配合交通疏導，聯外山路宜專一線二十五公里分歧點到太平山莊之間路段，禁止路邊停車，遊客請停在二十四公里、二十五公里兩處停車場，避免下雪受困。

太平山假日開園時間清晨四點，平日六點，如果路面積雪，必須先排除障礙，等到工作人員完成巡視，確認沒有危險性，才會讓車輛上山。

思源埡口 昨晚也飄雪

宜蘭縣、台中市交界處的思源埡口、海拔一千兩百公尺的大同鄉南山村，昨晚也傳出下雪，村民拿出手機，拍下天空飄雪畫面，另大同鄉台七甲線（中橫宜蘭支線）思源埡口至南山村之間路段，昨晚六點到今天上午七點實施預警性封路，將視路況決定開放時間，