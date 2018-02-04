〈北部〉2.4億營造西湖溪亮點 明年6月完工

2018-02-04

爭取前瞻水環境改善 獲補助2.08億

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府爭取「前瞻基礎建設」全國水環境改善補助，啟動「西湖溪整體環境營造計畫」建置自行車道及營造水岸環境，總經費兩億四千萬元，計畫昨天動工，縣府期盼打造兼具觀光與生態的亮點，也串聯鄰近鄉鎮市景點，帶動地方休閒觀光發展，預計明年六月完工。

水資源為經濟發展重要基礎，且攸關民眾安全及生活品質，為改善西湖溪水患淹水問題，縣府與立委陳超明、徐志榮積極爭取中央經費補助，之前從「流域綜合治理計畫」已完成西湖溪河段治理工程約四億餘元。

縣府去年再獲「前瞻基礎建設」核定補助經費二億八百八十九萬元，加上縣府配合款三千三百餘萬元，總經費二億四千萬元，辦理西湖溪整體環境營造改善工程。

後龍段闢跨溪單車橋 銅鑼段闢步道

縣長徐耀昌表示，計畫工程包含，後龍段自行車橋、銅鑼段自行車道、橋梁及水岸環境改善。後龍段自行車橋是利用海線鐵路原有橋墩興建，完工後，可使北端的綠光海風自行車道不需再繞道西濱公路，可直接跨越西湖溪，民眾可在橋上景觀平台，觀賞西湖溪出海口的夕陽美景，與鄰近豐富的濕地生態。

徐耀昌說，銅鑼段則是利用竹森橋至樟九大橋間的高灘地建置自行車道及步道，提供民眾駐足遊憩的空間；完工後，可銜接銅鑼自行車網絡，並串連周邊客家文化園區、九華山、杭菊田等景點，可望提升西湖溪安全及提供鄉親更友善的親水休閒環境。

昨天動土典禮，由徐耀昌、陳超明、二河局局長呂學修、縣議員羅貴星、黎旭欽、韓茂賢、銅鑼鄉長謝其全、地方民代及鄉親等共同焚香祝禱工程順利，預計明年六月完工。