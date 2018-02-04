〈中部〉梧棲燈節25日登場 57創意團隊踩街

2018-02-04

〔記者李忠憲／台中報導〕去年首辦就獲好評的「梧棲五七燈節慶元宵踩街嘉年華」，將在廿五日再度登場。主辦單位梧棲朝元宮表示，當天將有五十七個創意團隊踩街表演，現場更將發放三千個傳統小紅燈籠，讓民眾開開心心過元宵。

朝元宮結合相關單位舉辦

位在梧棲老街的朝元宮，一直都是當地民眾的重要信仰中心，去年元宵首度舉辦梧棲五七燈節慶元宵踩街嘉年華，吸引大批人潮，讓當地熱鬧滾滾。朝元宮今年特別結合五汊港發展協會、朝元人文推廣協會及台中市海線社區大學，將在廿五日下午三點擴大舉辦梧棲五七燈節活動，昨日特別邀請市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人到場，幫忙宣傳。

現場將發放三千小紅燈籠

身兼梧棲朝元宮主委的市議員尤碧鈴表示，當天將有五十七個創意團隊組隊參加，六十部重機前導與壓軸外，五位國標舞老師率領近二百人舞群將在街頭展現舞藝，還有在地特色的討海人慶豐收歌舞秀，四代同堂家族COSPLAY、清水高中樂儀隊、旗隊、童軍團等，還有高齡長輩參與的打鼓隊。現場也將發放三千個以LED燈泡照明的傳統小紅燈籠，歡迎民眾當天索取，送完為止。

海線社區大學活動經理王睿晨表示，踩街活動預計下午三時自梧棲國中出發，各隊伍行進中不定時表演，經過梧棲區公所、文化路、居仁街、梧棲路，行至朝元宮前則有定點表演。

林佳龍也說，台中元宵除了台中公園、港區藝術中心等地方外，在梧棲有創意踩街活動，配合古早燈籠傳統文化在節慶中呈現，他向市民朋友熱情推薦，來梧棲老街走走，感受不一樣的元宵。