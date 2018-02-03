〈台北都會〉新北果菜市場推宅配 年前6天不打烊

2018-02-03

〔記者葉冠妤／新北報導〕採購年貨即將進入高峰，又遇寒流來襲，目前菜價尚未有明顯波動，不過因高麗菜正處於耕作空窗期，產量減少，天冷煮火鍋需求增高，高麗菜價飆漲兩成左右，溫熱去寒的老薑價格也漲約三到四成。新北果菜公司在農曆年前將廿四小時不打烊，並推出宅配服務。

天冷高麗菜漲價 長年菜便宜

新北市果菜運銷公司業務經理郭榮瑞表示，現在還看不出寒流對菜價的影響，但目前蔬果產量比去年稍多，價格也比去年降了二十％到二十五％左右。

至於冬天吃鍋必備的高麗菜，郭榮瑞說，目前正值耕作空窗期，產量大減，光這一週的價格就飆漲兩成，一公斤高麗菜價平均廿幾塊到卅元，漂亮的高麗菜甚至賣到四十元，是這一波漲幅最多的蔬菜；同樣在冬天需求高的老薑，價格也漲了三到四成，每公斤廿八到卅元不等。

郭榮瑞指出，過年應景的長年菜今年價格慘烈，前年行情大好、一公斤可賣四十幾塊，去年就已跌價到廿七、廿八塊，今年受盛產影響，價格猶如溜滑梯般，一公斤只賣十五到十八元左右；桶柑價格也從一公斤卅五元降到只剩廿幾元。不過由於現在還不到年前採買高峰，價格還會再變動。

此外，新北果菜公司總經理江惠貞表示，椪柑、桶柑、茂谷柑、國產雪梨及進口水果櫻桃、蘋果等貨源充足，民眾近期可前往新北果菜公司的板橋及三重場採購，而為了方便民眾採買，二月十日到十五日也將加強作業，廿四小時不打烊。

即日起也設置宅配專區，採買完不用煩惱運送問題，民眾可就地接洽宅配業者，運費則依據宅配業者收費方式，自行負擔。