〈台北都會〉新北議會刪容積獎勵上限 專家憂衝擊都市景觀

2018-02-03

〔記者賴筱桐、何玉華／新北報導〕新北市議會一○六年底三讀通過「新北市都市計畫法施行自治條例」，其中刪除容積獎勵上限條文，對未來都市景觀發展影響甚鉅，且恐牴觸中央母法，引發專家學者質疑，痛批民代「惡搞」，市府表示尊重議會審議結果，一月二日自治條例已送中央備查，內政部將召開會議邀各部會研商。

都計法施行自治條例修改 送中央備查

市議會認為，過去對容積獎勵設有上限對建築市場衝擊大，不利產業發展，推動都更缺乏誘因；低開挖率導致停車空間不足，提高開發成本。

市議會刪除都市更新地區一．五倍、一般建築基地一．二倍的容積獎勵上限，回歸各都市計畫土地使用分區管制要點，並刪除都市更新地區須進行都市設計審議規定；法定開挖率從原本「不得超過建蔽率加基地面積百分之十」放寬到「不得超過建蔽率加基地面積百分之二十」，將造成都會區「向上發展」。

OURs︰開發不設限 恐造成環境負荷

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱批評，過去各縣市政府曾因容積獎勵浮濫，衝擊都市景觀，造成環境負荷，被監察院糾正，內政部因此修正「都市計畫法台灣省施行細則」，增訂容積獎勵上限規定，都市更新地區增加上限為五十％，其他地區為二十％，新北市議會「蠻幹」，此門一開，未來透過地方自治事項，台灣都市計畫體制將全面崩壞。

前文化大學環境設計學院院長楊重信指出，新北市都市發展強度已比其他縣市高，若容積獎勵無限制，將對環境帶來極大殺傷力，生活品質劣化，呼籲中央不能妥協，否則未來地方自治凌駕中央法規，都市發展恐全面失控。

牴觸母法？ 內政部將邀各部會討論

內政部官員指出，「新北市都市計畫法施行自治條例」與目前施行的「都市計畫法新北市施行細則」都是依據都市計畫法第八十五條制定，牽涉到法制問題，新北市政府必須釐清未來如何適用或兩者如何整合；將發文相關單位檢視條文是否符合現行規定，彙整意見後再邀集市府等單位討論。

城鄉發展局綜合規劃科科長李擇仁表示，尊重議會審議結果，自治條例是否牴觸母法仍待討論，一月九日內政部已函文回覆，將召開會議邀相關部會研商，若中央有疑義，全案將退回市府修正。