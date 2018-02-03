〈北部〉掌握西濱通苑段路況 警設無線監視器

2018-02-03

〔記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導〕西濱快速道路苗栗縣苑裡鎮至通霄鎮路段，一直以來無即時監測影像，加上最近聯絡道施工，以及農曆春節將至，恐怕湧入大量車流，且去年曾發生車輛追撞事故，苗栗縣警局通霄警分局為了即時掌握路況，首度架設「無線監視器」結合APP遠端監控，以便隨時派員疏導交通。

通霄警分局指出，農曆春節前西濱快速道路通霄至苑裡段常出現大量返鄉車潮，但目前西濱快速道路通灣段施工中，車輛行經北上的高架橋時，必須從施工路段前的二線車道變換成一線車道行駛後，再接往聯外道路左轉台一線，車流量較大時容易造成交通壅塞。

目前通霄警方除將於調整連續假期期間西濱快速道路南通灣段匯入台一線路口號誌時間差，並且首度於西濱快速道路聯路道與施工橋樑上方，透過網路架設「無線監視器」並結合ＡＰＰ連結手機，警方可即時掌握車流狀況，以便隨時調派警力支援疏導交通，讓民眾返鄉可以暢行。

此外，苗栗縣警局交通隊為掌握大湖泰安草莓溫泉區、南庄及三義慢城等三大觀光風景區交通路況，維持交通順暢，已運用空拍機輔助交通疏導工作，並拍攝近期大湖草莓文化季的車流。

藉由空拍機升空後居高臨下的視野，俯視大湖酒莊、台三線與台六線、台三線與台七十二線口等路段的車流及酒莊周邊停車場的停車狀況，並同步將路況影像回傳，農曆春節期間也將以空拍機監控車流，做為交通疏導參考。