〈北部〉宜蘭行動長照、居服管理 獲創新應用獎

2018-02-03

照服專員配戴四G手錶、平板 服務無礙

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理行動銀髮長照及居家服務管理系統，提供照服專員四G手錶、四G平板、建構公共智慧機與運動設施示範場域；透過智慧系統運用與數據蒐集，可了解老人健康狀況與需求，作為縣府訂定照護政策的分析與依據，獲得二○一八智慧城市展「地方政府創新應用獎」，三月將接受表揚。

宜蘭縣政府透過資訊技術運用，要將宜縣打造成「智慧城市」，針對高齡化社會，行動居家照護服務被列入政策重點。縣府計畫處、衛生局與真茂科技公司合作，去年開始以兩年時間，推動「行動銀髮長照及居家服務管理系統」。

縣府發給照服專員四G手錶，有定位、求救、通話與導航功能，透過運用服務，照服員可將評估表、檢核表、出勤狀況等，進行雲端查調、儲存，可減少與案主間對出勤時數的爭議；四G平板裝置整合血壓器等配備，案主健康狀況連網到宜縣長期照顧服務所，透過雲端運算數據，提供更佳的管理品質與效率。

簡易健康測量站 100據點設公共智慧機

縣府也在一百個公共據點，例如診所、藥房、廟宇、衛生所、運動中心，設置「公共智慧機」提供血壓器等設備，也就是簡易健康測量站，民眾可隨時了解身體狀況。

至於運動設施示範場域，縣府表示，溪南、溪北要各設一處，提供老人專屬、安全、沒有加速度與反作用力、無慣性的運動設施，溪南設在羅東養護所，規劃各種運動課程給老人體驗，溪北地點還未確定。

縣府指出，這項計畫要在年底執行完畢，要將宜蘭建構成全國第一個銀髮長照居家服務管理生活城，可達到自主管理服務、多元體驗場域、四G網路服務等目標，讓老人享受更便利的健康服務。