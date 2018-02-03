〈北部〉水管突爆裂 苑裡600戶停水惹怨

2018-02-03

溢流路面 道路隆起影響交通

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮自來水管又出狀況！苑裡鎮主要幹道世界路與為公路昨天中午自來水管線突然爆裂，大量自來水湧出溢流路面，連柏油路都隆起，一度引起交通大亂，有民眾批評，之前台灣自來水公司才大費周章鋪設管線，結果竟然又爆管導致停水、降壓，自來水公司也公告有十里、六百用戶供水受影響。

水公司：已搶修 陸續供水

自來水公司第三區管理處副處長謝張浩表示，出問題的水管是舊有的塑膠水管，並非之前在附近路段施工的新鋪設管線。不過，由於水管爆裂，預估影響附近六百戶住戶無水可用，其他用戶可能出現水壓降低、出水量較小情形。

至於受影響住戶，根據自來水公司公告停水、降壓區域，包括苑裡鎮苑坑里、苑東里、苑南里、中正里、客庄里、苑北里、西平里、西勢里、房裡里、海岸里等區域，自來水公司表示，經緊急搶修，已陸續恢復供水。

昨天中午管線爆管後，大量自來水溢流至馬路上，甚至連柏油路面都隆起，顯見當時衝擊力強大，不少車輛行經時因為積水紛紛放慢速度，也影響交通暢通。

台灣自來水公司之前辦理「通苑中小區計量管網工程」，在苑裡鎮世界路上挖掘路面施工，讓當地進入一段交通黑暗期，豈料新設管線才鋪設好，舊管線卻「接力」爆管，甚至影響不少住戶停水降壓，不少鎮民都說「很無奈！」

由於最近苑裡鎮公所正在鋪設之前水公司埋管等路面修復工程，一度被誤以為是鎮公所肇禍，鎮公所則澄清，該路段尚未鋪設新路面，單純是自來水公司問題，至於路面修復工程，預計農曆年前完工。