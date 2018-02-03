〈中部〉帶做無毒酸菜 蘇石川獲選十大菁英農民

2018-02-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大埤南和村尼姑庵社區理事長蘇石川因村民誤食噴了農藥的番茄中毒，帶領社區一群阿公、阿嬤「白頭翁」志工，打掃環境後，再循古法製作無毒酸菜，每年都供不應求，榮獲今年全縣十大菁英農民。

蘇石川十年前退休後，在家人勸說下投入社區工作，鼓勵長者擔任志工，參與社區綠美化及建置生態水池、公園等工作，讓社區充滿活力。

「阿爸，社區要有自己的產業，有錢才能做得長久！」蘇石川接受子女建議，帶領志工以自然農法種芥菜，再用傳統方式醃漬酸菜，只靠陽光、少許鹽巴，無添加物，無毒酸菜販售所得，扣除成本後全部給社區志工應用。

另外，蘇石川也在社區打造有機公共菜園，不使用除草劑、農藥，五年前又投入無毒米栽種。他表示，剛開始沒有經驗，芥菜苗被蟲吃光，數十隻養在水稻田吃草及福壽螺的鴨子，都被野狗咬死，雖然沮喪，但多次嘗試後成功以「費洛蒙」等生態法防治。

今年雲林十大菁英農民名單，培養從農人才的高宗懋、外銷花卉生產達人陳炎榮、蔬菜產銷達人廖偉順、段木香菇達人吳如瀅、注重生態保護的蘇石川、蔬菜高手李祐政、蝴蝶蘭推手吳宗哲、無花果高手張嘉仁、有機達人吳松志及老欉文旦行銷高手鄭彥甫，縣府將於明天農民節公開表揚。