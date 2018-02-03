〈中部〉大阿里山區 櫻花李花爭豔

2018-02-03

〔記者曾迺強、蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣大阿里山區櫻花、李花競相吐豔，為三月登場的阿里山花季暖身！番路鄉公田村彌陀禪寺一百多株八重櫻盛開，寺內道路兩旁花團錦簇，「櫻花大道」美景讓人讚嘆；台十八線（阿里山公路）六十五．八公里旁的迷糊步道出入口則有紅白色交錯的山櫻花盛開，行走其間宛若置身花海天堂。

彌陀禪寺園區栽種緋寒櫻、八重櫻、富士櫻共二百多棵，每年農曆年前後，三種品系櫻花接力登場，周邊群山環抱，成了近年大阿里山區賞櫻秘境，花期預估至農曆年，遊客可由阿里山公路五十七．二公里轉鄉道嘉一三○線，續行約二公里抵達彌陀禪寺。

嘉縣香林國小退休教師黃源明說，迷糊步道北側出入口的粉紅色琉球緋寒櫻、白色福爾摩沙櫻滿開，紅白雙色山櫻花同地同時盛開，是大阿里山區罕見景象。

林務局嘉義林管處技士蕭明學說，阿里山森林鐵路二萬坪站前的緋寒櫻初開一成，森林遊樂區內的祝山林道、沼平公園等地的緋寒櫻、河津櫻僅開二成，預計農曆年後陸續現花蹤。梅山鄉瑞里村科仔林的李子觀光果園可見滿園盛開的李花，果園主人邱芳全說，果園免費開放遊客賞花，花期預估至農曆年。

太保花海盛開 籲遊客勿踩踏

另外，嘉義縣太保市花海節將於十日登場，五顏六色的百日草早已盛開，令人目不暇給，太保市公所派員機動巡邏，太保市長黃榮利呼籲遊客不要跑進花田拍照，以免破壞美景。

太保花海占地廣達廿五公頃，是太保市第二有機園區，位於高鐵大道旁，交通方便；以往大多種植波斯菊、油菜花、百日草等花卉，今年全面種植七種顏色的百日草，生長良好陸續綻放，搖曳生姿。