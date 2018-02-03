〈中部〉彰化兩排水改善工程 納前瞻

2018-02-03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉的「舊社排水」及田中鎮的「睦宜排水」，每逢雨季常因排洩不及而造成水患，沿線居民長年苦不堪言，為改善淹水問題，立法委員陳素月與縣長魏明谷積極爭取中央補助改善工程款三億多元，目前已經確定納入前瞻基礎建設計畫，將可進行整治，為地方消除水患。

解決舊社排水、睦宜排水周邊水患

社頭鄉舊社排水改善工程共分為兩期，總經費為五億一千多萬元，施工長度三千一百多公尺，預計後年十月全線完工。舊社排水上游為太平坑排水，沿途流經社頭都市計畫區並匯流入員林大排，在整治前逢雨必淹，造成沿線農田作物損失及居民生命財產安全。

在以往，由於工程所需經費龐大，彰化縣政府只能在經費有限下，逐步進行整治，使得淹水問題遲遲無法根治。立法委員陳素月與縣長魏明谷當選之後，積極向中央爭取，將來舊社排水改善工程完工後，除了整治水患外，原本的水防道路並將提升為單邊六公尺寬的一般道路，可以讓通行車輛銜接台七十六線直接通往國道一號。

總經費六億多 由中央補助一半

而田中鎮的睦宜排水則是田中、田尾地區重要農田排水系統，目前規劃設計兩期總施工長度為一千七百多公尺，預計後年十月全線完工，總經費一億五千多萬元。目前下游第一期的田尾部分已經順利施工中，而第二期工程預定於明年八月開始動工。睦宜排水現況為老舊的土溝，待竣工後將改善廣大農田的淹水問題，保障農民生命及作物安全。

立委陳素月表示，舊社排水及睦宜排水長期以來幾乎逢雨必淹，不僅讓農作物收成損失慘重，沿線居民生命財產安全更是面臨極大威脅，地方鄉親屢屢向她陳情，幸好中央政府重視此事，將其納入前瞻基礎建設計畫中，總經費六億六千多萬元，由中央補助一半，爭取到足夠經費來繼續辦理改善，相信竣工後將能解決社頭、田中、田尾的淹水問題，保障鄉親生命財產安全。