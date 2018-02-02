〈南部〉花東遊縱谷泡名湯 限量優惠快來搶

2018-02-02

縱管處整合20家業者辦活動

〔記者陳賢義／台東報導〕花東縱谷國家風景區管理處為行銷縱谷地區觀光，及整合花東四大溫泉區資源，包括花蓮瑞穗溫泉區、安通溫泉區和台東知本（含朝日）和鹿野（含霧鹿）溫泉區等廿家取得「溫泉標章」的合法業者，辦理「二○一七至一八台灣好湯︱花東縱谷溫泉美食嘉年華」系列活動（見圖，花東縱管處提供），即日起開跑。

縱管處表示，這次活動規劃有多項優惠產品，有「住宿好康一加一雙人平日住宿券」、「花東溫泉旅遊每月抽抽樂活動」、「消費優惠折扣券」等，其中住宿好康一加一雙人平日住宿券僅限量一千張，區分二三○○元、四三○○元、及六三○○元等三種價格，即日起將於全台統一超商 ibon機台、購票網、果果旅行社開賣。另為吸引更多遊客至花東縱谷體驗旅遊，配合立榮及華信航空公司，規劃超值優惠四九○○元的「溫泉美食嘉年華套裝行程三日遊」，邀鄉親一同逍遙體驗縱谷的山海之美。

縱管處表示，優惠方案販售及使用期間自即日起到六月卅日止，限平日使用，相關資訊可至果果旅行社網站（http://www.gogohtour.com/carniva）查詢；另為行銷東部地區溫泉美食，這次也商請花蓮富源蝴蝶谷溫泉渡假村主廚黃子舜，發揮精心創意巧思，以各大溫泉區作為主軸，及花東縱谷特色農產食材研發作成的「四神好湯」，取傳統四神獸的之東青龍（綠色）、南朱雀（紅色）、西白虎（白色）及北玄武（黑色）的代表顏色，對應四大溫泉區的地理區位，以安通的當歸葉、知本的洛神花、霧鹿的高麗菜及瑞穗紅茶等特色食材入菜，精心設計成全新的樣貌。

另縱管處為持續推動東部觀光、生態體驗及低碳旅遊，還規劃多項行銷活動，四至六月春夏時節，辦理花東縱谷螢蝶生態之旅；六至八月間辦理夏日系列活動，除北回歸線奉茶活動，並結合六十石山金針花海辦理縱谷定向越野活動；九到十一月間台灣自行車節活動，辦理花東海灣杯自行車賽，串聯台九線與台十一線山海美景，推廣雙鐵低碳旅遊的品牌形象，相關活動詳情可洽縱管處官網（https://www.erv-nsa.gov.tw）及臉書粉絲團。