〈南部〉震災2週年 洪家益、李宗典走過生命低谷

2018-02-02

〔記者吳俊鋒、邱灝唐／台南報導〕「老天爺將你留下來，一定有特別的意義…」○二○六地震將屆兩週年，在永康區維冠金龍大樓倒塌現場身受重傷的洪家益，與妻小已開啟新生活；左膝以下截肢的李宗典也走過生命低谷，心中滿滿的感恩。

代理市長李孟諺昨日先後探視兩人，洪家益表示，雖然自己沒有腳，但心能站起來最重要，將勇敢「走出去」，分享親身經歷，希望激勵更多的人，遇到困難時，千萬不要放棄。

洪家益從震災現場被救出後，住院治療兩百八十五天，且歷經廿次以上的手術，復健過程相當艱辛，三個月前在永康區購屋，與妻小搬出市府安置的社會住宅，一切從頭開始，李孟諺提前拜年，也祝賀新居落成。洪家益、楊惟甯夫婦感謝市府與社會大眾的支持，若沒有各界的幫助，真的無法這麼順利地重新出發。

李宗典當年在瓦礫堆中受困五十五個小時，左膝以下截肢並失去家人與女友，藉著宗教力量走過生命低谷，他表示，地震之後靠著社會的愛心、姊姊與姊夫的幫忙，日子沒有遇到太大的困難，只是少了一條腿不能再像以前一樣上山下海，到處拍廣告拍影片，因此棄武從文改至音樂工作室工作，除了負責剪接及行政工作，門面清理及打掃環境魚缸也是任務之一。

李宗典強調，現在採取的就是「生活復健」，從打掃內外環境、餵魚到巷口買便當，每一項活動都是他給自己的功課，而且「寫作業」時也可激勵其他有相似遭遇的人。