〈南部〉3年30億 震災校舍重建補強執行率百分百

2018-02-02

〔記者劉婉君／台南報導〕○二○六地震後，南市公立國中小校舍經專業結構技師評估耐震能力（CDR），共有廿八校、四十三棟老舊校舍需拆除重建，一百校、一百五十九棟需補強，經教育部同意補助三年卅億元，目前重建學校中已有廿一校進入細部設計、四校上網招標、三校已經決標，一○六年度辦理補強工程及設計的五十四校也已全部完成發包相關作業，計畫執行率達百分之百。

中央補助 南市爭取到全國最多經費

○二○六地震之後，全國老舊校舍安全受到各界關注，教育部「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」預計於一○六年至一○八年，三年編列一百八十億元進行改善，南市共爭取到卅億元補助經費，為全國最多，包括重建工程將近廿億元，補強工程近十億元，預計三年後全部完工，屆時國中小學教學使用的校舍耐震能力CDR將達到一以上，提供師生安全的校園空間。

教育局主秘蔣銘娟表示，相關校舍在重建補強時，除了結構安全之外，整體規劃也會融入在地特色、綠建築概念及節能減碳、防災等設計。為了不讓工程影響師生上課，許多學校利用寒暑假期間動工，教育局每個月都會與學校召開會議，專案管控執行進度。

另外，市府自合併升格以來，配合中央補助，總計投入近五十八億元，陸續重建九十棟、補強三百廿棟校舍，其中，白河國小老舊校舍重建將於本月完工。