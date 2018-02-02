〈南部〉東縣獲1.8億 2年重鋪老舊路面

2018-02-02

東市要道 污水下水道接管

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府爭取到花東永續發展基金一﹒八億元挹注，將分兩年執行全縣老舊路面重鋪改善，近期台東市區已展開作業，而台東市主要道路更生、中正、中華等路正進行污水下水道接管工程，影響交通，縣府建設處表示，再兩星期就過年，路面重鋪、下水道布管工程均將暫告一段落，十三日前撤出機具、圍籬，路面全面淨空，讓春節交通不打結，三月初才會再繼續施工。

建設處指出，因財政拮据，再加上幅員大，台東縣多處鄉道、市區道路及村里聯絡道年久失修，路面老化，部分則因埋設管線單位回填不平，路面坑坑洞洞，因此向花東永續發展基金爭取「打造宜居城鄉友善通行環境計畫」，中央核定兩年共一﹒八億元經費，將進行道路重新刨鋪，十二米以上道路亦將配合人手孔降埋、主要道路天空纜線下地等。

鋪路、接管等工程 春節不施工

建設處說明，去年底發包後，第一期工程近期陸續動工、預計四月完成，包括縱谷六鄉鎮及台東市區共九千萬元經費，目前包括台東市傳廣路、新生路、正氣路等已重鋪完成，鹿野鄉及卑南鄉初鹿村部分過年前完工，春節至元宵節將全面停工，第二期計畫則包括東海岸、南迴線及離島道路改善計畫。

此外，台東市主要道路更生、中正、中華、光明、新生等路正進行污水下水道主、次幹管接管工程，因為大型機具，均在路中央施工，影響人車通行，建設處表示，十三日前全面撤出機具及圍籬，路面完全淨空，讓春節至元宵期間交通不受影響，三月初才會復工。