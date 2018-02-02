〈北部〉花蓮10醫院 春節維持部份門診

2018-02-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農曆春節倒數計時，花蓮縣衛生局協調轄內十家責任醫院，調度春節期間的急重症醫護人力，讓春節除夕至初四的上午，各醫院大致上還維持部份門診，下午及夜間維持急診開放，衛生局長李宏滿說，感謝醫護人員犧牲春節假期，查詢網址：https://goo.gl/fz6Cme。

十家花蓮區春節責任醫院包括，慈濟、門諾、衛福部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、門諾醫院壽豐分院、台北榮總鳳林分院及玉里分院，衛福部玉里醫院、玉里慈濟醫院、衛福部花蓮醫院豐濱分院。

各醫院從除夕二月十五日起進入「春節」模式，各日門診情況如下：

除夕上午門診：慈濟醫院內、外、兒科門診，門諾醫院一般門診，花蓮醫院內科、外科各開一診，國軍花蓮醫院開內、外科門診，北榮鳳林分院正常門診，花醫豐濱分院一般科門診，北榮玉里醫院內、骨、婦、兒科四科門診，玉里慈濟醫院一般科門診。

除夕下午：門諾醫院、玉里慈濟醫院有門診。

初一上午門診：花蓮慈濟醫院內、外、兒科，衛福部花蓮醫院內、外科門診，北榮鳳林分院正常門診，豐濱分院一般科門診、北榮玉里分院骨科、婦科、兒科門診，玉里慈濟醫院一般科門診。

初一下午門診：玉里慈濟醫院。

初二上午門診：慈濟醫院內外兒科診、花蓮醫院內外科診、北榮鳳林分院正常門診、北榮玉里醫院兒科診、玉里慈濟醫院一般門診。

初二下午門診：玉里慈濟醫院。

初三上午門診：慈濟醫院內外兒科診、北榮鳳林分院一般科門診、北榮玉里醫院兒科診、玉里慈濟醫院一般科診、衛福部玉里醫院精神科診。

初三下午門診：玉里慈濟醫院一般科。

初四、初五上午門診：除了衛福部玉里醫院外，全部有門診。