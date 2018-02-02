〈北部〉挺改制 國民黨苗水利會長口頭申誡

2018-02-02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨反對農田水利會改制案，黨籍苗栗農田水利會長謝福弘，因支持蔡政府的改制案，遭黨紀處分，不過國民黨苗栗縣紀律委員會考量他對黨貢獻良多，僅以「口頭申誡」；謝福弘表示，欣然接受，也對支持水利會改制的立場不便，希望能修得更好，顧及農民及職員的權益。

」。但去年十二月十六日，國民黨團動員全台水利會重要幹部北上立院抗議反對，但謝福弘卻支持水利會改為公務機關，被視為倒戈，國民黨中央也祭出黨紀處分。

國民黨苗栗縣紀律委員會經前天議決，給予謝福弘「口頭申誡」；苗縣黨部主委林祥川表示，因謝福弘過去對黨貢獻良多、忠於黨，紀律委員也能體諒謝福弘是基於苗栗農田水利會貧困，需中央補助，才做出此項考量。

謝福弘也兼任苗栗縣苗栗市黨部主委，已於上月廿二日向市黨部書面請辭市黨部主委一職；對此林祥川表示，仍有待市黨部紀律委員會開會討論，不過委員們傾向慰留。

謝福弘於高中時代即入黨，黨齡四十多年，接任苗栗市黨部主委已七年，擔任苗栗農田水利會第二任已八年。他認為，鄉村型水利會改為公務單位、會長官派，對整體會務有利，尤其苗栗廠商企業較少，賣水或出租土地的收入有限，加上管轄的明德和大埔兩座水庫發展也受限，基於整體考量才支持官派。

謝福弘說，面對黨紀處分，他欣然接受，並期待未來中央在修法上，能修得更好、更完善，水利會也會持續給予建議。

「農田水利會組織通則部分條文修正案」，於十七日經立院臨時會三讀通過，停止辦理今年第五屆的水利會會長選舉，並將第四屆會務委員、會長任期延任兩年四個月至二○二○年九月三十日；會長任期屆滿或出缺時，由主管機關指派具有一定資格者擔任。至於改制為公務機關及資產處理、職員工作權益保障等事項，另以法律定之。