〈北部〉尖石青蛙石天空步道 延3月底完工

2018-02-02

〔記者廖雪茹、洪美秀／綜合報導〕新竹縣尖石鄉新建的青蛙石天空步道，原希望二月一日開放，但公所表示，因周邊設施尚在趕工，交通動線也仍未規劃就緒，預估三月底才可完工驗收，將再擇期啟用。

原希望本月開放 周邊設施未完成

尖石鄉公所建設課長劉經邦表示，青蛙石周邊設施所在的林班地，近日才獲得施工許可，正積極趕工，園區水電也正在申辦；另考量青蛙石周邊的腹地小，須審慎規劃交通動線、停車場及接駁車，相關作業仍在協調。預估三月底才可完工驗收，將再擇期啟用。

新竹縣首座天空步道 全長400米

台灣各地近年掀起天空步道熱潮，青蛙石天空步道為新竹縣首座，位在竹六十線五公里處，獲交通部觀光局補助三千萬元施作，沿著岩壁而下鋪設兩條木棧道，全長約四百公尺，其中一條是賞瀑步道，盡頭處規劃用鋼梁懸空鋪設玻璃做為賞景平台；另一條為生態步道。

國道竹市門戶 打造入口意象

此外，新竹市政府規劃在公道五路及光復路兩處高速公路交流道匝道口設立新公共藝術裝置「智慧光點」與「山水律動」，打造新竹市門戶的入口意象，昨天動工，預計六月底完工。

新竹市長林智堅說，每座城市都應有專屬的城市地景，由中山高速公路系統進入新竹市，缺乏明確的「抵達感」， 因此邀請藝術家賴純純以兒童城市、風城、科技城等新竹市特性發想，打造城市入口意象。

其中公道五路交流道口「智慧光點」是高十二公尺的大型雕塑，黃、綠、黑三色分別代表活力創意、永續環保和沉穩的城市特性，簡潔而抽象的立體造型如同金頭腦，隱含城市的科技性、未來性，也象徵科技產業與人文創意的完美結合。

光復路交流道口「山水律動」則以圓柱排列成長約十八公尺的穿透立面，配合人工草階由下往上設置照明，高低錯落的光影猶如山稜高低起伏，象徵新竹的人文氣質及城市理性的次序之美。