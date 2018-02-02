〈北部〉斥資近10億 八德北景雲工程標出

2018-02-02

3棟大樓統包 估2020年完工

〔記者謝武雄／桃園報導〕國防部將位於八德區的大湳北景雲營區撥用給桃園市政府，市府規劃興建八德國民運動中心等三棟大樓，總經費達十億五五三三萬餘元，工務局去年十一月招標流標，第二次招標以統包工程採最有利標方式，一月卅日公告由瑞助營造以九億五三三九萬元得標，工程預估二○二○年中完工。工程統稱為「八德北景雲計畫」，基地位於國際路一段、廣福路口，面積約四四九二坪，採保留基地內老樹，規劃興建三棟建築物，完工後可充實八德大湳地區公共建設，提供全方位休憩樂活園區。

北景雲營區將興建三棟建物，完工後可提升當地生活機能， 其中「八德國民運動中心大樓」為地下兩層、地上四層建築物，地下一、二樓為停車場，一樓為室內溫水游泳池、兒童遊戲室、會議室等，二樓為體適能中心、韻律教室、飛輪教室等，三樓為桌球訓練中心及行政辦公室，四樓為室內綜合球場及室外綜合球場，桌球訓練中心可容納卅桌球檯，將做為桃園市桌球培育選手訓練基地。

另棟「大湳消防分隊」將興建地下一層、地上三層建物，地下一樓為停車場，一樓為消防車庫，二樓及三樓為備勤室、義消及婦宣隊辦公室等，較目前位於建國路的分隊辦公廳舍廣闊，將可容納高效能特種車輛，提高救災、救難品質。

「廣隆里、大同里及大成里市民活動中心」、「公托及日照中心」為同一棟建築物，規劃興建地上三層建築物，一樓將作為公托中心及日照中心，二、三樓為市民活動中心及里長辦公室、禮堂、研習教室等，可提供當地居民良好的幼托、長照環境。

除了北景雲計畫，市府也積極推動八德地區建設，包括大湳馬祖信仰中心、北區青少年活動中心、八德中路環保公園縫合計畫，讓八德成為建設與生活機能完整的進步城區。