〈中部〉紫南宮錢母夯 網拍出現山寨版

2018-02-02

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山紫南宮錢母名氣響亮，現在竟出現山寨版魚目混珠！近日竹山警方接獲通報，指有網拍賣家在網路上販賣盜版的錢母牟利，經查是台中市六十歲陳姓男子涉案，並在住處起出十七個假錢母，訊後依法移送偵辦。

紫南宮錢母魅力無法擋，每到發放期間，都吸引成千上萬信眾爭相排隊領取，過去曾有不肖人士為轉賣牟利，不惜向紫南宮周邊的住戶，收購廟方提供敦親睦鄰錢母，再PO網轉手販賣，每年幾乎都有類似案件傳出，令廟方困擾不已。

而此次涉嫌賣假錢母的陳男供稱，是以每件九十九元的代價向人批貨，再以一六八元轉售賺價差，但上架才一個多月，僅賣四件、得手二百多元，沒想到就被警方查獲，真的相當後悔。

塑膠吊飾仿冒琉璃

警方表示，陳男涉嫌以偽造的塑膠錢母吊飾，仿冒廟方的琉璃項鍊，還大剌剌寫上紫南宮的字樣，明顯涉嫌仿冒，除依違反商標法移送法辦，也將向上追查製造來源。

紫南宮主委莊秋安則說，仿冒的錢母，不僅製作粗糙，還未經同意就盜用「紫南宮」字樣，土地公錢母只送不賣，用不法方式取得錢母不僅無效，土地公也不會庇佑。

他也說，近年錢母除在元旦、農曆年發放外，也結合捐血、捐發票等活動，歡迎信眾配合定期的活動日領取，或響應公益行動取得錢母，再向土地公祈求庇佑。