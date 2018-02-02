〈中部〉河圖洛書畫反 鹿港金門館錯19年

2018-02-02

古傳說龍馬負河圖 神龜馱洛書

〔記者劉曉欣／彰化報導〕古蹟彩繪畫錯了嗎？彰化縣定古蹟鹿港金門館在十九年前完成整修，但古蹟導覽員粘清課日前發現，拜殿楹樑上的彩繪「畫錯了」，誤把「河圖」當「洛書」，這一錯就錯了十九年！

導覽員發現樑上彩繪畫錯位置

粘清課表示，古有傳說「龍馬負河圖，神龜馱洛書」，因此許多寺廟彩繪當中都可以看到傳統吉祥圖騰，但是鹿港金門館誤把「河圖」當「洛書」，所以龍馬變成負「洛書」，神龜變成馱「河圖」，改寫了古有傳說。

鹿港文史工作者李奕興表示，「龍馬負河圖，神龜馱洛書」是上古時代的傳說，相傳在伏羲氏時代，中國的黃河出現一匹龍馬身上有圖紋，此圖被稱為「河圖」，衍生為八卦；而在夏禹治水時，位於中原的洛水也出現一隻神龜，其背面圖紋被叫作「洛書」，衍生為九疇。河圖洛書不只是中國文明起源，也是數學、哲學之本，因為被視為有祥瑞之兆，在寺廟彩繪、木雕或是石雕都可以看到。

館方︰若確定錯了 修復時將改正

鹿港金門館管委會總幹事林朝金表示，有關拜殿楹樑圖騰畫錯的說法，他還是第一次聽到，如果確定是畫錯了，希望能夠在未來彩繪修復施作時，能夠予以改正。

彰化縣文化局長陳文彬表示，鹿港金門館從民國八十三年到八十八年間進行修復工程，民國八十九年才被列為古蹟，拜殿楹樑部分採取重繪方式進行，由於當年資料有限，目前無法得知現有圖騰是是按照重修前的原有圖騰重畫，還是由藝師另行構圖。

文化局︰將予以釐清並記錄

陳文彬強調，目前正在辦理鹿港金門館修復規畫設計階段，也將會隨即啟動彩繪修復的調查研究，由於拜殿楹樑彩繪與大多數傳統畫法不盡相同，但也要了解當時藝師彩繪拜殿楹粱圖騰的理念，也許是單純畫錯了，也有可能是藝師另有考量，這部分都要予以釐清並記錄，如果是單純畫錯，依照古蹟修護的原則，當然就是回到傳統的圖騰畫法。