〈南部〉簡明東賄選案 百萬律師費全民買單

2018-02-01

162名被告 全具有原住民身分

〔記者李立法、鮑建信／綜合報導〕國民黨立委簡東明賄選案，屏東檢方共起訴一百六十二名被告，因全部具有原住民身分，依法得指派義務辯護人，此案一、二審已動用三十五名法扶律師，尚未終審，有機會成為國內司法史上指定辯護人數最多單一司法案件，律師費則由全民買單。

簡東明兩年前參選立委時涉嫌買票，屏東地檢署一口氣起訴輔選幹部、收賄選民共一百六十二人，簡東明及部份主要輔選幹部一、二審皆判有罪，多數一審被判有罪被告二審改判無罪，此案即將進入三審。

依法一、二審 已指派35名律師辯護

因百餘被告均具有原住民身分，依刑事訴訟法規定，得指定辯護人，且符合法律扶助資格，一審期間，共一百五十三名被告經法官衡量被告之間利害關係後，由法律扶助基金會指定十九名義務辯護律師，上訴二審期間，另指派十六名法扶律師為涉案被告打官司。

簡東明案光一審創下屏東地方法院單一案件中辯護人數最多紀錄，審判長潘正屏形容開庭時「就像菜市場一樣熱鬧」。

依照「法律扶助酬金計付辦法」，刑事第一、二審辯護費，每位指定辯護律師可獲二至三萬元不等酬金，簡東明案一、二審共指派三十五名律師為被告辯護，近百萬元的律師費雖由法律扶助基金會支付，經費卻是來自司法院，等同全民買單。