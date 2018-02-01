〈台北都會〉排污到新莊 桃園合宜宅管線未改善

2018-02-01

當地里長：管線移位 化明為暗

〔記者葉冠妤、魏瑾筠／綜合報導〕桃園市龜山區A7合宜住宅四千多戶的家庭生活污水，排入滯洪池後再接管流入新北市十八份坑溪，導致下游新莊水源地受到污染，新北市政府多次要求內政部營建署、桃園市政府改善都未獲得回應，新北市環保局在一月廿日發現管線已被拆除，但當地里長怒批：「管線還在呀，只是化明為暗而已！」

桃園市府︰配合水保局移位

桃園市政府水務局坡地管理科長王士綜表示，詢問內政部土地重劃處，土地重劃處解釋說，因為農委會水土保持局認為排放管線的位置和原計畫核定的位置不一樣，因此將原本置於邊坡的管線移到一旁坑溝較低的位置；他說，A7合宜宅由內政部營建署主導，桃園市僅是配合辦理，並無實際主導權，確實收過新北市政府的來函，並以「建議新北市轉知中央」回覆，並非不正面回應，而是桃園市沒有立場處理。

由於桃園A7合宜住宅沒有做好雨水、污水的分流管理，直接將住戶的生活污水稍做處理後就集中到滯洪池，把原本應是防災功能的滯洪池作為污水集散地，再隨著三百多公尺的管線流入十八份坑溪，導致下游的新莊居民飽受困擾、臭不可聞，位於新北市與桃園市交界處的溪水水質更監測出接近嚴重污染程度。

市府︰發文政院協調解決

新北市環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，光在去年，環保局就發文給營建署四次、桃園市府五次、桃園市環保局九次，但幾乎都沒有獲得正面回應，讓市府充滿無力感，新北市昨天已直接發文給行政院，請行政院出面協調各相關單位。

孫忠偉說，環保局於一月廿日再到現場勘查，發現管線已被拆除，新北市府也將之前合宜宅違法排放及造成土地沖刷情事，函請農委會水土保持局依法開罰；另在查核過程中發現，內政部又從滯洪池另埋管線，還是流往新北市的方向。

當地的丹鳳里里長林永傑批評說，管線只不過換了位置，從原本的山坡邊改埋到地底下，意圖掩人耳目、化明為暗，但事實上還是排到新莊；他說，新莊水源地是當地居民休憩的地方，近一年來卻溪水發臭、水面漂浮泡沫，戲水池也因此封閉，居民都忍無可忍，不排除發動抗議。

孫忠偉表示，環保局明天（週五）將再到現場確認新管線的埋設位置；關心此案的新北市議會議長蔣根煌表示，堅持A7合宜宅的污水不得再排入新北，這個基本立場不容討價還價。