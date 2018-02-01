〈台北都會〉信義區包租代管 里長︰1.8萬只能租套房

2018-02-01

議員憂無把關機制 恐壓榨房東

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府配合中央推行「包租代管」政策，房東可享房屋、地價稅減少等優惠，盼能釋出閒置房屋讓年輕或弱勢族群租得起、租得到。副市長鄧家基昨赴信義區行政中心賣力宣傳「包租代管」好處多，但政府美意卻未必全民買單；多位信義區里長直言，空屋或是長期租不出去的房子一定有些問題，「像是凶宅之類的」，且包租代管方案的簽約租金最高只能到一萬八千元，這個價格在信義區可能只租得到套房，實行效果還有待觀察。

鄧家基致詞指出，北市一年約有三萬七千到三萬八千間閒置住宅，其中信義區約有二千二百多戶，過去房東嫌麻煩、或是害怕遇到奧客，「現在政府替你管、替你作莊」，並透過平台業者的協助，降低房東在房屋管理上的困難；房客擔心遇到奧房東，契約中也有終止條款。

糾紛逾契約期未解 將研議對策

現場的民進黨市議員洪建益質疑，實際租金由平台業者依個案評估訂定，萬一業者為求容易出租而故意訂低價，市府卻沒有相對應的把關機制，形同變相壓榨房東；房東和業者簽約三年，若因故和房客發生糾紛，訴訟纏鬥超過契約期限，「後續又該由誰處理問題？」對此，鄧家基承諾，若糾紛超過契約期限仍未解，確實是房東必須承擔的風險，會再研議對策。

一位當地里長不諱言，就像他女兒長得漂亮、學歷高，但四十幾歲了還沒結婚，空屋或者是長期沒有出租的房子，一定有些問題，年輕人要成家立業跟養小孩，大概需要兩房以上的房子才夠住，就信義區而言，租金上限一萬八千元恐怕只能租到套房，會變成「套房的天下」，實行效果有待觀察。

其他里長也說，這應該是自由市場機制，就算房東想租很貴，也有可能因為長期租不出去而降價，願意高價低租的房子，可能都有些問題，「像是凶宅或是屋況很差之類的」。應該要提升整體景氣，才能解決根本問題。

都發局住宅企劃科長吳名秋受訪表示，一萬八千元的租金水準在信義區要找到大坪數的房子確實比較難，但政府包租代管方案並不限制信義區，其他地區也還是有。

一名業者也坦言，目前在大台北地區，媒合成功率較高的地區以中山區、大同區與萬華區較多，這些地區由於屋況相對較為老舊，租金本來也較低，因此媒合成功率較高。