〈北部〉平交道工程又流標 竹東光明路拓寬卡住

2018-02-01

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公所因應竹科上下班車潮造成光明路塞車，辦理拓寬工程改善，原訂去年十一月底完工，沒想到最後十公尺需要台灣鐵路管理局配合的部分一拖再拖，迄今仍未動工，讓用路人氣壞了。

竹東鎮公所轉述台鐵回應，平交道改善工程一再流標，目前正檢討招標文件中，農曆春節前應來不及發包動工施作。

新竹縣政府和竹東鎮公所最近接獲民眾投訴，批評竹東鎮光明路在交通尖峰時段嚴重塞車，質疑去年就施作的拓寬工程，為什麼不趕快完工通車？

竹東鎮公所表示，光明路拓寬工程目前只剩下銜接鐵路內灣支線上員平交道前方的十公尺路段還沒做，因牽涉到平交道的機電、號誌，必須由台鐵執行，而台鐵的平交道改善工程一再流標，目前暫停發包先檢討招標文件內容，確定後才會再度發包。

竹東鎮代會副主席鄭朝日說，台鐵嚴重耽誤地方建設的完工期程，讓用路人苦不堪言，將透過行政院發言人徐國勇和立法委員邱泰源的聯合服務處，督促台鐵加快行政作業流程。

竹東鎮公所表示，全長二○九公尺的光明路拓寬工程，路寬將從原本八公尺拓寬為十點五公尺，增設一個三．五公尺寬的右轉專用車道，可迅速分流要上東西向快速公路或福爾摩沙高速公路的北上車流，改善原本尖峰時段塞車的窘境，去年八月一日開工，去年十一月中旬已做到上員路平交道前，不料後續台鐵作業慢半拍，工程停頓至今。