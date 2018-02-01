〈北部〉竹北等3火車站 單車違停嚴重

2018-02-01

竹北、新豐、湖口均缺停單車空間

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹北、新豐、湖口等火車站疑因缺乏自行車停放空間，加上民眾貪圖方便，違規停放亂象嚴重，引發民怨。

台鐵、縣警局將會同縣府研議對策

交通部台鐵管理局表示，將請站方依現況需求，會同地方政府研議處理方案；新竹縣警察局表示，自行車違規停車，無車牌可追查車主開罰，也無法拖吊，將會同環保局等單位研議對策。

民眾抱怨，竹北火車站東站的站前廣場和和平街上，有張貼「禁止停車」公告，警方也設置車阻，甚至拉起封鎖線，仍被停放許多自行車，東倒西歪，妨礙人車通行，也影響觀瞻。

新豐火車站臨台一線新興路的西站廣場與湖口火車站西站廣場和力行街紅線上，也可看到自行車凌亂停放。

民眾表示，火車站多僅規劃汽、機車停車場，少見提供自行車停車空間，對單車族很不友善！

竹北市公所表示，竹北火車站臨新泰路西站廣場有規劃四、五十個免費停放單車格，因機車停車場元月起收費停車，近期將移置新泰路路邊。

新豐火車站站方表示，曾公告請旅客勿在廣場停放自行車並請警方協助，但因缺乏相關規範，車主置之不理，甚至反嗆「這是公有地，誰規定不能停？」站方表示，逾半數為外籍勞工週末搭火車出遊而暫時停放，但也有不少車主一停就是好幾天、甚至數月，因人力限制無法派員站崗勸導，也很頭痛。

新竹縣警察局交通隊表示，依道路交通管理處罰條例規定，自行車不依規定停車，可處三百元以上，六百元以下罰鍰。但自行車違規停車，因無車牌可追查車主開罰；新竹縣拖吊相關規定也未規範到自行車，而無法拖吊，將會同環保局等單位研議對策。