〈北部〉苗縣水情不佳 明德水庫灌區恐停灌

2018-02-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹地區解除一階限水，但苗栗縣水情仍吃緊，持續一階限水，苗栗農田水利會表示，農委會、水利署已公告縣內頭份、竹南、三灣、南庄等中港溪四鄉鎮市，辦理自主休耕者，每公頃再加碼二萬七千元節水獎勵金，申報延長到廿七日。另，明德水庫灌區恐將面臨政策性停灌，有待近日中央宣布，往年每公頃補助八萬八千元。

中港溪4鄉鎮市 自主休耕獎勵加碼

竹苗地區自去年八月起降雨不如預期，水情不佳，於去年十二月廿七日起，實施一階段限水；新竹地區於今年一月廿六日解除，苗縣水庫進帳有限，仍維持一階段限水。

苗栗縣中港溪地區水情不佳，農委會、水利署一月廿五日的旱災緊急應變小組水情會議，決議中港溪灌區採鼓勵自主休耕措施。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜說，縣內頭份市、竹南鎮、南庄鄉、三灣鄉地區農友，符合「對地綠色環境給付計畫」基期年認定的農地，農友自主辦理休耕，種植綠肥或景觀作物每公頃補助四萬五千元，翻耕每公頃三萬四千元，另每公頃提供節水獎勵金二萬七千元，公所受理申報時間延長至廿七日。

明德水庫是否停灌 有待中央宣布

李秉焜說，上月廿五日的中央水情會議中，也決議若明德水庫蓄水量未能在近日提升到六百五十萬公噸，水利署、農委會將會公告停灌，但目前有效蓄水量僅有約五百卅萬公噸，中央可能今明兩天左右會公告，依往年政策性停灌，每公頃補助八萬八千元。

自來水第三區管理處表示，永和山水庫為民生工業用水，蓄水率約五十九％，有效蓄水量目前為一千七百六十三萬公噸，因新竹地區解除一階段限水，寶山兩座水庫蓄水率也逾九十％，因此目前永和山水庫供應竹市香山地區減為每日約二萬二、二萬三公噸，苗栗地區十三萬公噸，可維持到四月無虞。