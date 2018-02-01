〈中部〉雲林雲端農業實驗室 拚農產食安鏈

2018-02-01

〔記者黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕人口老化、缺工嚴重，雲林縣府、麥寮鄉農會協助青農，與雲林科技大學研發團隊打造全縣第一座「雲端農業實驗室」，不只以機械取代人力，農民從育苗、生長、採收都能透過雲端從智慧手機隨時掌握，消費者也可以從手機看到作物生長過程。

農作物生長過程 手機隨時看

另外，在牛被農機取代的同時，回鄉米農場林家良卻集結一群酷愛「駛牛犁」的青農舉辦食農教育，帶中小學生體驗插秧、牛犁田，環島推廣耕牛文化。

雲科大教授鄭政秉指出，全球競爭壓力下，台灣已不是做或不做的問題，因為其他國家超越是鋪天蓋地而來，產官學一起努力推廣台灣智慧農業，也盼透過農業新技術，為年輕人搭起舞台，願意回到農村。

麥寮青農陳建勳從小跟著父親開耕耘機代耕，後來投入有機農業，加入自己的工業、機械專長，看到智慧農業大趨勢，在農會、縣府及雲科大協助下，在麥寮打造「雲端農業實驗室」，以機械代替人工，從育苗、栽種、加工、物流到上桌，每個環節都可透過雲端從智慧手機中清楚掌握。

提供返鄉青農技術、設備

雲林縣府農業處長林慧如表示，傳統人力撒播費時、又要人力，效率差，期盼機械化漸進改善農業缺工問題，再透過科技、智慧與農業結合，迸出智慧農業火花，翻轉台灣農業。

麥寮農會總幹事許浚杰說，農會成立青農聯誼會並推出「青創麥農」專案，媒合返鄉青農租賃溫網室，並安排農業師傅，提供設備、設施及專業技術，讓青農實際體驗農務後再投資，避免投入大筆資金又半途而廢。

回鄉米農場 推廣耕牛文化

林家良指出，帶領學生食農教育體驗早期農村生活、牛耕田的景象，並了解農作物生長，教大家如何吃得更健康，讓消費者實地走進農田了解蔬果生產過程，回鄉米農場美麗的農村景色，與以牛為主題的現場寫生，也創造農村的「美感共學」。