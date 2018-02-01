〈中部〉入冬最強寒流來襲 農漁業防寒害

2018-02-01

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕今年連續幾波冷氣團、寒流來襲，雲林縣消防局統計至昨天共有十四人猝死，氣象局預測，入冬最強寒流將來襲，農漁民擔心寒害展開防寒大作戰，衛生局提醒有慢性病史民眾要做好保暖，早上「賴床」一下再起床。

慢性病史民眾 賴床一下

氣象局預測，寒流預計今天晚上報到，溫度像溜滑梯一樣下滑，明天到下週二影響最劇，中部以北降到八、九度，空曠地區溫度更低。

一月中旬的寒流沿海台西、口湖等地文蛤池混養的虱目魚被凍死，這次漁民不敢大意，在魚塭裡擺放打水車、增加池水深度，保持水池溫度。

西螺、二崙、莿桐及東勢等地菜農，有人搭設防寒透明塑膠帆布，也有人以紗網、稻草逐起防風牆。菜農說，塑膠帆布可以防風、保溫，工人採收時也比較溫暖。

寒流來襲氣溫驟降，衛生局長吳昭軍指出，深夜到清晨的氣溫偏低，特別是起床離開被窩時容易因為突然接觸冷空氣導致心血管收縮，提醒民眾起床時切勿太快起身，賴床一下在被窩裡活動手腳，等身體熟悉環境中的溫度後再起身，尤其是有慢性病史的民眾要特別小心。

因應這波寒流來襲，縣府啟動街友關懷行動，結合人安基金會、縣警局及二十鄉鎮市公所等單位，提供三百九十五包緊急物資與五十袋禦寒保暖物資，讓街友能夠就近獲得協助。

縣府社會處長徐忠徹表示，寒流及春節期間，雲林縣府社福關懷不打烊，鄉親若遭遇緊急困境可撥1957福利諮詢專線或1999便民服務專線求助；若遇家暴、兒虐等事件，請撥110或113保護專線求助，縣府會提供即時必要的協助，讓民眾安心過好年。