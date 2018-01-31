〈台北都會〉焚化爐當背景 社子婚紗廣場挨批難拍

2018-01-31

民眾︰用不同角度都很難避掉

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市水利處去年底於士林區社子河濱公園興闢婚紗廣場，包括聯外坡道及河濱公園美化成婚紗廣場約花費三千萬元。但婚紗廣場啟用近一個月，就有民眾認為婚紗廣場先天條件不足，作為廣場主視覺後方竟是北投焚化爐的煙囪，就算用不同角度都很難避掉，質疑根本很難吸引新人來此拍照，「錢真的花在刀口上面嗎？」

里長︰未來晚上將會有光雕

對此，當地里、永倫里長宋旭曜則認為，白天的焚化爐外牆有七彩塗裝，並不會太礙眼，就算拍入背景也不會太突兀。宋也預告，自己已經向北市府提出申請，未來晚上北投焚化爐將會有光雕，拍起來絕對更精彩。

加上聯外坡道 共砸3千萬元

水利處河工科長吳裕仁解釋，婚紗廣場及聯外坡道是去年十二月完工，共花費三千萬元，為地方提議興建。主要工程分為越堤斜坡道及河堤公園美化。他說，因地方認為當地老人多，希望興建坡道方便休憩；至於將河堤廣場打造成婚紗廣場，是因地方希望藉此吸引民眾遊樂。水利處也提到，除了社子婚紗廣場，松山區的彩虹橋河濱公園同樣也是情侶拍照的好去處。

水利處︰地方提議興建

宋旭曜受訪時表示，自己在社子地區進行社區營造十幾年，因社子屬低窪地區，人與水都被高大的堤防阻隔，才會極力爭取社區美化，如社子大橋濕地、社子島島頭公園都有參與重新規劃。

宋旭曜說，社子河濱公園婚紗廣場規劃了愛心、Love等圖案，適合熱戀的人可以拍出漂亮照片。他更提到，石門婚紗廣場是熱門的婚紗拍攝地點，但當地就只有白色的拱門、比較單調，因此認為社子的婚紗廣場美景不會落於人後。

至於去年底啟用後至今有多少新人來使用，宋表示不清楚，因為在廣場拍照是大家的自由，無須向里辦公室申請。