〈台北都會〉年前大紅包 山坡地舊工業區免徵回饋金

2018-01-31

〔記者林欣漢、葉冠妤／基隆報導〕基隆市大武崙、新北市瑞芳、林口工二等工業區開發多年，卻因為被劃為山坡地，廠商要改建、擴建廠房，都得被徵收山坡地回饋金，增加成本、影響廠商投資意願，立法院去年底通過農委會的修正辦法，經濟部所轄工業區免再收回饋金，有利廠商的投資及擴建工廠，提升產業發展。

全台八工業區列山坡地

過去政府使用老舊測繪方法及空照圖認定，全台有八處工業區都被劃為山坡地，山坡地開發時，不管是房屋改建、土地開發，都須依水土保持計畫繳交公告地價六％的山坡地回饋金，以大武崙工業區為例，去年有四家廠商計畫擴廠，每家要繳三百萬到五百萬元不等回饋金，讓廠商卻步影響投資意願。

修法前擴、修建 要徵回饋金

「一條牛剝九次皮。」基隆市長林右昌說，大武崙工業區於民國六十二年設立時，已徵收過開發金，但廠商擴建或修建廠房，還要再徵收山坡地回饋金，影響廠商投資意願，也對基隆的發展非常不利，此次修法後，工業區及廠房可免繳回饋金，對基隆是重大的歷史性大利多，有利產業經濟發展。

基隆大武崙廠商受惠

基隆市大武崙工業區廠商協進會理事長、福驥石材企業董事長魏雅庵表示，大武崙工業區位於山裡的狹長台地，面積廿八公頃，廠商都面臨土地面積不夠大的問題，需要擴廠，整個工業區的山坡地回饋金成本約三億三千六百萬元，現在解套後，負擔頓時減輕許多。

林口、瑞芳工業區叫好

經濟部工業局林口工業區服務中心主任吳璀原表示，修法通過後，未來若廠商改建或新建廠房，不用再繳交山坡地回饋金。瑞芳工業區廠商也說，山坡地回饋金費用滿高的，有兩、三家廠商本來就打算增建，能免徵對廠商是一大利多。

林右昌說，過去受測繪方法影響，很多實質平地卻被劃為山坡地，這些「假山坡地」造成民眾困擾及更多成本，現在回饋金與水保計畫脫鉤，這些陰霾全數掃除，可加速產業活化發展。