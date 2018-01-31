〈北部〉泰雅子弟醫學博士陳琬琳 允助苗縣醫療

2018-01-31

苗縣首位原民醫學博士

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國際SOS緊急救援組織醫療總監陳琬琳，參與過巨星劉德華、林志玲拍片墜馬受傷的飛航醫療行動，也投入八仙塵爆傷患醫治；四十三歲的她，來自苗栗縣泰安鄉泰雅族，也是縣內首位取得醫學博士的原住民，昨天受苗栗縣長徐耀昌接見表揚時，對於家鄉醫療資源貧乏，也表達願意配合協助，並強調「我永遠不會忘記我是苗栗人！」

苗縣長徐耀昌表揚

陳琬琳出生泰安鄉大興村，國小就讀大湖鄉大南國小、新北市崇光國中、高中就讀北一女中，並考入台大醫學系，並取得台北醫學大學碩士及博士學位，為苗栗縣原住民第一位醫學博士。

其中，陳琬琳的博士論文為「遠距視訊在緊急醫療和居家照護的應用研究」，縣府也與她洽談能夠透過此研究，提供縣內苗栗縣泰安、南庄、獅潭等三個衛生所、十個原住民文化健康站，遠距視訊的醫療服務。陳琬琳說，苗栗縣有需要她的地方，她會協助奉獻所長。

願協助家鄉 奉獻所長

對於能有今天成就，陳琬琳感謝父母栽培，她說，因家裡務農，父母期許她們四兄弟姊妹能有穩定的工作，所以選擇從醫這份「能夠幫助人的工作」，她也期勉年輕學子懷抱夢想，並努力追尋，一定會有所成就。

縣府原住民事務中心表示，陳琬琳的父母非常偉大，尤其早年陳家家計多仰賴陳父陳欽亮頭目擔負，夫妻倆為無怨無悔付出，而陳家四兄妹也都十分爭氣，陳天賜、陳琬琳、陳允、陳天祥四兄弟姊妹，都是醫師。