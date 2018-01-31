〈中部〉322台斤高山茶法拍 排隊限量購

2018-01-31

共有五千件台灣貨拍賣

〔記者張聰秋／彰化報導〕行政執行署彰化分署將舉辦拍賣會，標售五○○○件台灣貨的查封物，其中，曾獲茶葉特等獎等殊榮的南投縣竹山鎮林姓茶農，需抵償欠稅金而被查封的三二二台斤高山茶，因為民眾詢問度太踴躍了，為了公平起見，彰化分署依當天排隊人數來計算每人可競標數量，採限量購買。

這場拍賣會將於下週二（二月六日）上午十時至十二時在彰化分署一樓大廳登場，拍賣物品除了竹山杉林溪茶區大鞍高山茶外，還有五○○包種植雲林北港竹炭花生、七○○瓶天然無添加化學成分的無患子洗髮精沐浴乳、家事達人按讚的六○○塊手工潤膚皂、洗衣皂，還有來自社頭三○○○雙男士襪、少女襪、絲襪，以及彰化業者生產的五○○個護肘、護踝等物品。

彰化分署表示，林姓茶農的茶園位於南投縣竹山鎮大鞍里的杉林溪茶區，屬於高山茶，茶葉使用手採，以輕發酵、輕焙火製作，曾經多次獲得頭等獎、特等獎，茶葉工廠還懸掛多面得獎匾額。而林姓茶農積欠稅金及罰鍰，總計高達三十多萬元，表明自己無力繳納，彰化分署去年十二月間聯同南投縣政府稅務局人員，到林姓茶農的茶工廠查封了三二二台斤高山茶，由於茶葉產地在竹山大鞍里，屬於高山茶園，氣候條件良好，茶葉順口又清香。

前述拍賣物品保證產地為台灣，競標價格會用低於市價價格回饋當天參加民眾，而要拍賣的高山茶經確認是台灣高山茶，拍賣當天上午九時四十五分清點現場排隊人數，再依照現場排隊人數，最後才決定每人可購買數量，希望讓前來排隊者都能買到。