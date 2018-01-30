〈北部〉金牌幕後推手 宜縣引進防護師駐點16校

2018-01-30

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕羽球選手戴資穎、王子維、舉重選手許淑靜和郭婞淳的運動防護師，都來自基隆長庚醫院；基隆長庚三月起將與宜蘭縣政府合作，以兩年兩千萬經費，引進四名運動防護師駐點宜縣十六所偏鄉學校，做好縣內一千九百名學童的運動傷害防護工作。

計畫首期兩年 每年經費一千萬

宜蘭縣政府是基隆長庚醫院第一個合作的縣市政府，雙方昨簽屬合作意向書，將從三月進行「宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」；基隆長庚董事長王瑞慧說，長庚致力公益推展，將進行十六所學校巡迴關懷，計畫首期兩年，每年經費一千萬元，守護學童健康，讓學童專心致力於訓練及比賽。

長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫院以巡迴關懷隊模式走入宜蘭縣偏鄉學校，不向政府、健保署申請費用，由基隆長庚兩千多名醫護團隊，關懷每位偏鄉學童的健康。

長庚管理部主任許智超說，防護師可以在運動員訓練前協助暖身，幫助肌肉展開，讓運動員在運動過程做出最好發揮；如果運動員不舒服，防護師也會重點按摩，防止肌肉拉傷。

與基隆長庚合作 關懷偏鄉學童

宜縣代理縣長陳金德說，宜蘭縣基層運動選手的照顧和關懷，偏鄉資源相對缺少，很感謝基隆長庚醫院為宜蘭縣偏鄉學童健康照護付出，以長庚優質的醫療資源，深入偏鄉關懷學童健康，並協助縣府聘用四名專業運動防護師，輔助小選手訓練及運動傷害防護，讓學童更有保障。