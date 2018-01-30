〈中部〉議員協調 嘉市府撤回總預算覆議案

2018-01-30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府今年度總預算案共計遭議會刪減六．○八億元，市府就一百一十四個窒礙難行預算項目，含全刪、部分刪及有急迫性的部分提出覆議案，議會臨時會昨天第一讀會時，多名議員認為市府所提不符可覆議的條件，建議撤回，副市長張惠博與市府團隊斟酌後，決尊重議員建議並撤案，將改按預算法提出追加歲出預算。

市府將改提追加歲出預算

多名議員昨指定期會通過的市府預算，並無窒礙難行之處，其中，蔡榮豐表示，保留科目、刪減剩一千元的可辦理追加預算，提覆議案恐難翻案，建議市府撤案。

因討論熱烈，大會決議休息五分鐘協商，此時，不分黨派議員將張惠博、主計處長房銘輝及市府秘書長賴明煌圍住激辯討論，相關局處長卻多站在外圍或坐在座位，未竭力溝通捍衛預算；休息結束，張惠博向大會表達決定撤案，議會接受並決議臨時會今起到二月一日議程改為市政討論，二月二日閉幕。

涂醒哲因岳母過世，偕妻赴美國奔喪，昨向議會請假，由張惠博代理出席議會詢答，涂預定今日返國。

房銘輝說，考量部分預算獲中央補助，有執行時間壓力，且依以往經驗，除刪減剩一千元保留科目的預算，遭全刪、部分刪的預算，提追加減預算要通過不容易，才提出覆議案，撤回後，將視各局處需求，儘快提出追加預算案。

市府都市發展處代理處長陳永軒表示，城鎮之心已獲中央核定六筆、共三千四百三十萬元補助經費，但要求二月二十八日前完成發包，將保留決標，爭取中央同意待追加預算後發包。

智慧科技處長林彣珊說，預算遭刪，對資訊安全、大數據分析等業務影響較大，將尋求中央補助款等挹注，不足處再提追加預算，且將縮小原計畫規模先做。