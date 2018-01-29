〈台北都會〉柯赴歐談台灣價值 學者︰揶揄總統

2018-01-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率團出訪歐洲，首站風車之國「荷蘭」，不過外界關心卅一日登場的歐洲議會議員沙龍演講，幕僚透露柯將談論台灣價值，會是此行重頭戲。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生認為，柯文哲能有機會到歐洲議會發表演說，是我國長期外交經營結果；此外，畢竟柯文哲是縣市首長，又曾說過兩岸一家親等言論，對歐洲議會來說，比較不會有中國壓力。日前蔡英文總統對柯拋出「台灣價值」的考卷，柯卻到歐洲談論台灣價值，嚴震生說，這形同在揶揄總統蔡英文，「就像是告訴蔡英文，我不屑跟妳說，我跟別人講，我不是沒有我的價值，但我要出國講，妳得從別人那裡知道。」

外交部長期經營 讓柯有機會演說

據了解，議員沙龍類似聯誼性質的國會社團活動，並非正式的官方場合，而是跨黨派國會社團。前總統馬英九在擔任台北市長任內，雖也曾出訪歐洲，卻直到當上總統，才應歐洲議會友台小組主席藍根（Werner LANGEN）邀請，與歐洲議會議員舉行視訊會議；另一位前市長郝龍斌則是和英國倫敦市議長碰面。

此次共有逾卅位歐洲議員報名參與柯的演說，柯文哲日前受訪時，被問及是否已利用從台灣飛到荷蘭的十七個小時完成講稿，他故作神秘回說，「還有兩天，不要緊張」。

嚴震生指出，外交部長期經營歐洲議會，柯文哲能有這樣的演說機會，是長期外交經營結果。話鋒一轉，他表示，畢竟柯文哲是縣市首長，又曾說過兩岸一家親等言論，對歐洲議會來說，比較不會有中國壓力。

但嚴震生認為，歐洲議會在台灣有時會被高估，因為選任代表的方式各國不一，有些國家代表在其所屬國影響力較低，才會跑去當歐洲議員，跟美國國會的代表性相比還是差太多，例如前總統李登輝曾在美國國會和當時的柯林頓政府同意下，以私人行程方式公開演說，影響力還是較為深遠。但他還是肯定表示，外界常批評柯文哲國際化程度不夠，出訪和演說對柯今年選舉也有幫助，台北市民總會希望選個國際化的市長，且不排除柯是為更上一層樓鋪路。

另一方面，柯文哲昨天於當地時間廿八日上午八點半，在下榻飯店聆聽阿姆斯特丹都更及社會住宅簡報。會後受訪時他感嘆表示，阿姆斯特丹公共住宅比率高達五十％，台北市才○．六八％，落後太多，他的目標是在任內提升到五％，「但是八年要拚到五％，我看都不太容易。」