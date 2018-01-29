〈北部〉花蓮類流感就診率 比全國高出2%

2018-01-29

宜蘭也嚴陣以待 成立應變小組

〔記者花孟璟、簡惠茹／綜合報導〕學校開始已放寒假，本週起氣溫又要下降，花蓮縣衛生局表示，歷年來流感病毒會在寒假、農曆春節前達到傳染高峰，呼籲民眾一旦有症狀務必儘速就醫。而依疾病管制署的疫情監測資料，今年第三週花蓮的急診類流感的就診率，比全國高出二％；而宜蘭縣上週急診類流感人數則將近二千八百人次，宜蘭衛生局已成立「因應流感疫情應變小組」監控流感疫情。

花蓮縣衛生局表示，依疾病管制署疫情監控資訊，花蓮縣急診類流感的就診人次於一○七年第三週（一月十四日至一月二十日），類流感就診率十六．三％，比全國的十四．三二％還高二％，至於門診類流感的就診率一．七％，比全國的二．○三％稍低。

寒流即將來襲 花蓮：克流感備足

由於氣溫又要下降，本週還會下探攝氏八、九度低溫，花蓮縣衛生局表示，去年至今年的流感疫苗花蓮縣共獲配九萬劑，目前疫苗只剩二百多劑，疫苗涵蓋率已達二十七％，已足夠產生群體免疫效果，但因寒假開始，在外求學的學生寒假返鄉，以及農曆春節期間的返鄉人潮，類流感預計在寒假及農曆春節前會有另一波高峰，因此疾病管制署已將流感抗病毒藥劑擴大使用條件至三月卅一日，且目前縣內抗病毒的克流感藥物準備足夠。

宜蘭3區域醫院 開設特別門診

宜蘭縣政府衛生局也表示，宜縣上週門診急診類流感就診近兩千八百人次，較前一週趨緩，與全國類流感就診比例相當，為因應寒流來襲，可能擴大流感疫情，衛生局廿四日已成立「因應流感疫情應變小組」監控流感疫情，另包括國立陽明大學附設醫院、羅東博愛醫院及聖母醫院三家區域醫院，已於本月五日起陸續開設「類流感特別門診」，另全縣備有十二萬顆流感抗病毒藥劑，民眾若有流感症狀，亦可至宜縣九十三家合約公費流感抗病毒藥劑醫療院所就診。