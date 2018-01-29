〈中部〉開幕首日免費 南投沙雕展爆人潮

2018-01-29

〔記者謝介裕／南投報導〕二○一八星光閃耀黃金沙城沙雕展，二十八日在南投國際沙雕藝術文化園區熱鬧開幕，開幕首日免費遊園，吸引大批遊客前來，將園區擠得水洩不通，為即將到來的南投燈會活動暖身，也達到行銷南投產業觀光的目的。

今年沙雕展以「十全（犬）十美」為主題，第一座沙雕作品是縣長林明溱駕駛名為「南投號」的小火車，周邊除了茶園風光以外，還有日月潭「九蛙疊像」、清境綿羊、玉山主峰等縣內重要景點，連美國自由女神像、埃及人面獅身也都成為創作題材。

南投縣長林明溱、文化局長林榮森等人表示，此次沙雕展區分南投之光、入口意象、看見南投、藝傳永世、飛躍世界、環保救浩劫、重新演化、希望夢想、沙雕競賽與創意ＤＩＹ等九大區塊，除了台灣外，還有日本、韓國、加拿大、中國等沙雕好手的作品，且首度加上夜間燈光效果，保證讓參觀民眾眼睛為之一亮。

最近國外知名旅遊網站TripAdvisor公布二○一八年國際新興旅遊城市排名，南投縣名列亞洲第五，為吸引更多人前來，沙雕展門票降價，全票從一百五十元調降為五十元；優待票七十五元也減為三十元，對象則是南投縣民與外縣市國小以下的兒童。

沙雕展為全年常態性活動，平時營業時間從上午九時至下午五時，每週一休園；二月十日至三月四日配合南投燈會活動，營業時間則從上午九時至夜間十時止。