〈北部〉（桃園）龍岡森林公園 「花朵」天幕啟用

2018-01-27

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區龍岡森林公園新設「花開富貴天幕」昨天舉辦啟用典禮，市長鄭文燦表示，市府在龍岡大操場與龍岡森林公園各設置大型天幕活動場，二座均投入二千二百萬元以上預算，其中「花開富貴天幕」造型具美學概念，以花瓣為造型設計、分做二層，遠遠看起來就像一朵花，同時增設夜間照明系統、重整地坪作為環狀散步步道，兼顧優美、實用性並可容納千人，啟用後有助提升公園使用率和便利性。

鄭文燦說，龍岡森林公園為學校預定地，由市府管理，居民反映希望增建更多設施，經法規檢討決議以「花」為主題，增設花瓣型天幕活動場，堪稱龍岡地區的「小巨蛋」，適合舉辦大小型活動，針對冬天天氣較寒冷，廣場旁的植栽也會再增加，並將閒置營區更新計畫中的大型樹木遷移至此，可以遮蔭、擋風，一舉兩得。

鄭文燦也提到，市府在龍岡地區推動「龍岡亮點計畫」，規劃增加龍岡地區公共設施，完善居民的生活機能。在道路方面，龍岡路拓寬一期工程已完工，二期工程已動工，預計於今年底完工，三期工程也正在籌編預算；「龍慈路延伸至台六十六線」新闢道路工程也已動工，第一階段工程從龍慈路與龍岡路三段路口至營德路，第二階段則從營德路到台六十六線，完工後龍岡地區居民可透過龍慈路聯絡道連接台六十六線直通國道，另辦理中山東路第二階段拓寬工程。

鄭文燦說，市府與國防部簽約提升龍岡藝文中心等級，發展為龍岡藝術館，未來可放映電影、舉辦活動，並規劃在龍岡萬坪公園設置龍岡國民運動中心，同時與空中大學協商將桃園校區設置於龍江公園旁，讓居民有更多終身學習的空間，同時規劃在多出來的土地上興建「樂器博物館」，作為樂器展覽、二手樂器的交換中心。

此外，中壢後站地區將會興建社會住宅，包含平寮（慈安）、南富台、北富台、福德（龍慈）等四個基地、約七百戶，社宅的一樓及二樓將設置親子館、公托中心、日照中心、圖書分館、市民活動中心等公設，強化龍岡地區的生活機能。